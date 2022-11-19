У «Доктора Кто» появится новая девушка

Новой девушкой «Доктора Кто» станет 18-летняя британская актриса Милли Гибсон. Об этом уже объявлено официально, сообщает The Guardian.



Ранее Милли Гибсон уже снималась в ряде сериалов. В частности, в «Улице Коронации» (идет с 1960 года).

Ожидается, что новый сезон сериала «Доктор Кто» будет выпущен в конце 2023 года. Новым доктором, как было объявлено ранее, станет шотландский актер руандийского происхождения, 30-летний актер Шути Гатва. На данный момент его самая известная роль – в сериале «Половое воспитание».