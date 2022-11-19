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    У «Доктора Кто» появится новая девушка

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    Новой девушкой «Доктора Кто» станет 18-летняя британская актриса Милли Гибсон. Об этом уже объявлено официально, сообщает The Guardian.

    Ранее Милли Гибсон уже снималась в ряде сериалов. В частности, в «Улице Коронации» (идет с 1960 года).

    Ожидается, что новый сезон сериала «Доктор Кто» будет выпущен в конце 2023 года. Новым доктором, как было объявлено ранее, станет шотландский актер руандийского происхождения, 30-летний актер Шути Гатва. На данный момент его самая известная роль – в сериале «Половое воспитание».

    В специальных эпизодах продолжения «Доктора Кто» (должны выйти в ноябре 2023 года) также ожидается возвращение Дэвида Теннанта (многие считают роль именно этого актера лучшим воплощением). Ныне 51-летний актер впервые вошел в ТАРДИС в 2005 году в образе 10-го доктора. Последний эпизод с ним вышел в эфир в Новый год в 2010-м.

    «Доктор Кто» – легендарный научно-фантастический сериал, первая серия которого вышла в 1963 году. В 1989-м производство было приостановлено, однако возобновилось уже в XXI веке – в 2005 году.

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