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    Кино

    Би-би-си выпустила тизер спецэпизодов «Доктора Кто», и в нем вернулся Дэвид Теннант

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    3 комментария

    На YouTube-канале Би-би-си 23 октября появился ролик, анонсирующий возвращение Доктора Кто в ноябре 2023 года. Это будут три спецэпизода в честь 60-летия сериала.

    В тизере замечены два возвращения — зрителям показали доктора в исполнении Дэвида Теннанта, игравшего главного персонажа в 10-м сезоне (многие считают роль именно этого актера лучшим воплощением), а также его спутницу Донну в исполнении Кэтрин Тейт.

    Автор: BBC/YouTube

    Возвращение Теннанта логично встроено в повествование сериала: в момент очередной реинкарнации 13-го доктора в исполнении Джоди Уиттакер появился именно Теннант — вопреки ожиданиям зрителей.

    Впрочем, судя по всему, речь идет о его возвращении только на три спецэпизода, которые зрители увидят в ноябре 2023 года.

    А вот «полноценным» следующим доктором станет Шути Гатва, шотландский актер руандийского происхождения, наиболее известный ролью в сериале «Половое воспитание».

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    Комментарии 3

    Parallax24 Окт 2022 в 15:29
    Эээ, что я только что прочитал? Дэвид Теннант был со 2-го по 4-й сезон, но никак не в 10-м. Далее появлялся лишь в спецэпизодах. Зато он был десятым доктором. Автору следовало бы хоть немного вникнуть в тематику, прежде чем что-либо писать.
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