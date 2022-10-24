Би-би-си выпустила тизер спецэпизодов «Доктора Кто», и в нем вернулся Дэвид Теннант

На YouTube-канале Би-би-си 23 октября появился ролик, анонсирующий возвращение Доктора Кто в ноябре 2023 года. Это будут три спецэпизода в честь 60-летия сериала.
В тизере замечены два возвращения — зрителям показали доктора в исполнении Дэвида Теннанта, игравшего главного персонажа в 10-м сезоне (многие считают роль именно этого актера лучшим воплощением), а также его спутницу Донну в исполнении Кэтрин Тейт.
Автор: BBC/YouTube
Возвращение Теннанта логично встроено в повествование сериала: в момент очередной реинкарнации 13-го доктора в исполнении Джоди Уиттакер появился именно Теннант — вопреки ожиданиям зрителей.
Впрочем, судя по всему, речь идет о его возвращении только на три спецэпизода, которые зрители увидят в ноябре 2023 года.
А вот «полноценным» следующим доктором станет Шути Гатва, шотландский актер руандийского происхождения, наиболее известный ролью в сериале «Половое воспитание».