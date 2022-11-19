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    «Послов» ЧМ по футболу в Катаре лишили суточных на еду и напитки

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    Футбольные фанаты, приехавшие в катар по программе Fan Leader Network, оказались без «карманных» денег на еду и напитки. Обещанные суточные Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 урезал, объяснив это критикой в СМИ.

    Сеть лидеров болельщиков — это сообщество фанатов, которым оплачивают проезд и проживание, а также место на церемонии открытия чемпионата. За это гости ЧМ должны быть полны энтузиазма, мелькать в роликах, постить контент и сигнализировать о критике события. The Guardian сообщает, что фанатам обещали также суточные за еду и напитки, но в последний момент эти выплаты отменили. Власти обвинили во всем прессу, которая заявила о купленных болельщиках.

    Гости чемпионата, с которыми разговаривало издание, заявили, что решение не повлияло на их стремление поехать, однако, некоторые рассчитывали на эти малые деньги. Один из фанатов, например, сообщил, что заплатил за техобслуживание своей машины с расчетом на то, что все окупится.

    Новость об отмене суточных появилась сразу после объявления FIFA о запрете продажи алкоголя на стадионах чемпионата. Это решение было навязано футбольной организации властями Катара.

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