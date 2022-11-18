Ноль градусов. ЧМ-2022 в Катаре остался без пива вопреки многомиллионному контракту

Организационный комитет ЧМ-2022 по футболу за два дня до начала соревнований решил нарушить контрактные обязательства и запретить продажу алкоголя на стадионах. Как уточняет 18 ноября The Times, между ФИФА и официальным спонсором чемпионата мира, известным пивным брендом Budweiser, заключён контракт на 75 миллионов долларов.
В ФИФА уже подтвердили информацию о решении оргкомитета ЧМ-2022 отказаться от пива на стадионах. Отмечается, что решение о запрете продажи алкогольной продукции было принято утром 18 ноября. При этом в организации уточнили, что речь идет лишь об алкогольном пиве, а безалкогольное останется доступным на всех стадионах турнира.
Переговоры по поводу пива шли уже давно. Власти Катара отмечали, что палатки Budweiser «слишком бросаются в глаза». Представители Международной федерации футбола согласились сделать их менее заметными. Однако оргкомитет это, похоже, не устроило.
Негативное отношение к алкоголю связано с тем, что государственная религия Катара — ислам, поэтому в стране запрещено распитие алкоголя в общественных местах.
Подробнее о других нюансах проведения чемпионата мира по футболу в Катаре читайте в материале «Фонтанки».