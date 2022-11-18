В Ростове-на-Дону рухнул башенный кран. Погибли двое

ЧП с двумя погибшими произошло на одной из строительных площадок города Ростова-на-Дону. Падение башенного крана на объекте, расположенном на Берберовской улице, унесло жизни машиниста крана и разнорабочего. О произошедшем и начатой после этого проверке вечером 18 ноября сообщает ростовская прокуратура.
Городской портал 161.ru опубликовал видео с места происшествия.
161.RU
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Подробности в настоящий момент уточняются. На месте работают следователи.
В ночь на 18 ноября на Ростов обрушился сильный ветер и дождь. Утром в городе упала остановка, некоторые улицы затопило.
Напомним, что в конце июля похожее ЧП произошло в Тюмени. Там в результате падения козлового крана погибла 31-летняя крановщица-тиктокерша.