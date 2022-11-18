    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur62.45

    В Ростове-на-Дону рухнул башенный кран. Погибли двое

    1509
    1 комментарий

    ЧП с двумя погибшими произошло на одной из строительных площадок города Ростова-на-Дону. Падение башенного крана на объекте, расположенном на Берберовской улице, унесло жизни машиниста крана и разнорабочего. О произошедшем и начатой после этого проверке вечером 18 ноября сообщает ростовская прокуратура.

    Городской портал 161.ru опубликовал видео с места происшествия.

    161.RU

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Подробности в настоящий момент уточняются. На месте работают следователи.

    В ночь на 18 ноября на Ростов обрушился сильный ветер и дождь. Утром в городе упала остановка, некоторые улицы затопило.

    Напомним, что в конце июля похожее ЧП произошло в Тюмени. Там в результате падения козлового крана погибла 31-летняя крановщица-тиктокерша.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close