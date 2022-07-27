В Тюмени погибла популярная в городе крановщица-тиктокерша с 40 тыс. подписчиков

31-летняя крановщица погибла на производственной базе в Тюмени. Как сообщает 27 июля городской портал 72.ru, женщина вела блог в TikTok, снимала видео на рабочем месте и имела более 40 тысяч подписчиков. В день своей гибели она занималась погрузкой бетонных конструкций.

После падения козлового крана, в кабине которого находилась погибшая, медики приехали мгновенно, но женщину было уже не спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Причиной опрокидывания крана, по предварительной версии, мог стать сильный ветер, поваливший в городе несколько деревьев.

