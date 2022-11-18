Митболы, пицца, наггетсы. Чем теперь кормят московских школьников в столовых

На радость юным москвичам в школьных столовых обновили меню. Власти говорят, что это сделано «с учетом пожеланий» детей, но фастфудом новые блюда назвать нельзя.

Как сообщает 18 ноября MSK1 со ссылкой на столичный департамент образования и науки, теперь в меню можно найти фишболы, митболы, круассаны, маффины, фриттату с сыром и ветчиной, пиццу, блинчики, наггетсы, бургеры.

