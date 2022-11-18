Митболы, пицца, наггетсы. Чем теперь кормят московских школьников в столовых

На радость юным москвичам в школьных столовых обновили меню. Власти говорят, что это сделано «с учетом пожеланий» детей, но фастфудом новые блюда назвать нельзя.
Как сообщает 18 ноября MSK1 со ссылкой на столичный департамент образования и науки, теперь в меню можно найти фишболы, митболы, круассаны, маффины, фриттату с сыром и ветчиной, пиццу, блинчики, наггетсы, бургеры.
На обед теперь предлагают 11 супов, среди которых дальневосточный суп с красной рыбой, кубанский суп, щи «Новгородские», борщ «Московский», солянка. А в буфетах детям обязательно будут предложены свежие фрукты и овощи.
«Готовят все блюда безопасными методами: варят, запекают или тушат, сохраняя все полезные вещества», — рассказала замглавы департамента Алёна Шахова.
А в Петербурге, как писала «Фонтанка», с 2023 года школьные обеды существенно подорожают. С их будущей стоимостью можно ознакомиться здесь.