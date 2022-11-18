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    В Петербурге ограничат движение в шести районах. Петроградскую перекроет электрокабель

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов о новых ограничениях дорожного движения, которые вступят в силу с понедельника, 21 ноября. Они коснутся сразу шести районов города, больше всего не повезёт водителям на Петроградской стороне.

    Как сообщили 18 ноября в ГАТИ, в Выборгском районе из-за работ по строительству газопровода с 21 ноября по 27 декабря полностью перекроют движение по 1-му Муринскому проспекту — на участке от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    Также в этом районе до 27 декабря закрыто движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту в направлении от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта и ограничено движение на перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов.

    В Калининском районе с 21 ноября по 15 декабря будет ограничено движение на перекрёстке Пискарёвского проспекта и Бестужевской улицы. Там реконструируют светофор.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Красносельском районе в связи с проводимыми работами по прокладке газопровода с 21 по 26 ноября полностью закрывается движение транспорта по Коллективной улице в Горелово — от Железнодорожной до Каштановой улицы.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Московском районе ремонт дорожного покрытия с 21 ноября по 3 декабря потеснит автомобилистов на Витебском проспекте — от Кузнецовской улицы до Бассейной.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Петроградском районе работы по прокладке электрокабеля с 21 ноября по 9 декабря перекроют движение по улице Ленина — на участке от улицы Воскова до улицы Кропоткина. Предлагаемый объезд — по Воскова, Саблинской улице, Пушкарскому переулку, Кронверкской и улице Кропоткина.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    Помимо этого, по той же причине с 21 ноября по 9 декабря будет сложно проехать по улице Мира — от Кронверкской улицы до Каменноостровского проспекта.

    При этом на Петроградской стороне до 9 декабря продолжает действовать ограничение движения по Дивенской улице — от Малой Монетной улицы до Каменноостровского проспекта, а также по Каменноостровскому проспекту — от Малой Посадской до улицы Мира.

    В Приморском районе с 21 по 25 ноября из-за прокладки газопровода движение будет ограничено по Малой Десятинной улице — на участке от Железнодорожной до Чистяковской улицы.

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    Напомним, что с 19 ноября дорожные ограничения вводятся ещё в нескольких районах Петербурга. Наиболее значительные — на Обводном канале и проспекте Маршала Жукова.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ

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