Дорожный ремонт ограничит движение в четырёх районах Петербурга. «Под прицелом» — Обводный канал и Маршала Жукова

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов о грядущих ограничениях движения в четырёх районах города с 19 ноября. В частности, дорожный ремонт потеснит водителей в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Петроградском районах.



Как сообщили 17 ноября в ГАТИ, в Адмиралтейском районе из-за ремонта трамвайных путей на период с 19 ноября 2022 года по 20 января 2023 года ограничивается движение транспорта по набережной Обводного канала — на участке от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы.