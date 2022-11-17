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    Дорожный ремонт ограничит движение в четырёх районах Петербурга. «Под прицелом» — Обводный канал и Маршала Жукова

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    Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов о грядущих ограничениях движения в четырёх районах города с 19 ноября. В частности, дорожный ремонт потеснит водителей в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Петроградском районах.

    Как сообщили 17 ноября в ГАТИ, в Адмиралтейском районе из-за ремонта трамвайных путей на период с 19 ноября 2022 года по 20 января 2023 года ограничивается движение транспорта по набережной Обводного канала — на участке от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Василеостровском районе с 19 по 20 ноября в связи с реконструкцией инженерных сетей водителям будет сложно проехать по проспекту КИМа, где ограничат участок от Железноводской до Уральской улицы.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Кировском районе ремонт дорожного покрытия с 19 по 24 ноября полностью закроет движение по боковому проезду проспекта Маршала Жукова — от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов, включая перекрёсток с улицей Стойкости. Предлагаемый вариант объезда — по проспекту Народного Ополчения, улице Генерала Симоняка, проспекту Ветеранов и проспекту Маршала Жукова.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    В Петроградском районе с 19 ноября 2022 года по 25 августа 2023 года из-за прокладки инженерных коммуникаций ограничивается движение транспорта по Петровской косе — от Петровской площади до тупика.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
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    Напомним, ранее в комитете по транспорту рассказали о дорожных ограничениях в центре Петербурга из-за рождественской ярмарки.

    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ
    Фото: Пресс-служба ГАТИ

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