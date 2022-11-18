Петербурженка рассказала про огромные очереди на досмотр в Пулково. Что ответил аэропорт

Петербурженка Екатерина в соцсетях пожаловалась на огромные очереди в аэропорту Пулково на досмотр и рассказала о новых проверках при выходе на посадку.
«Кто едет в Пулково, советую заранее приезжать, тут огромные очереди на досмотр», — написала она 18 ноября и прикрепила видео с внушительной очередью на проверку на входе, которая начинается едва ли не от дверей.
Чуть позднее она уточнила, что все двигались быстро. Но на посадке вновь была проверка.
«При посадке две девушки проверяли одежду приборами. Но это тоже быстро», — рассказала петербурженка.
В пресс-службе аэропорта Пулково, в которую «Фонтанка» переслала изображения от Екатерины, заявили, что «пятница — наиболее загруженный день, когда большое количество петербуржцев летят на выходные по туристическим направлениям». И отметили, что это было разовое скопление. По состоянию на 13:00 очередей уже не было.
«Фонтанка» рассказывала, что Пулково теперь как неприступная крепость — вокруг появились бетонные блоки, а внутри тщательный контроль вплоть до выхода на посадку.