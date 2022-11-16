Пулково теперь — неприступная крепость. Показываем бетонные блоки и тройные проверки

Аэропорт Пулково теперь как неприступная крепость. На входе — свежие бетонные блоки. На выходе на посадку — люди с ручными детекторами проверяют каждого пассажира. И это после контроля на входе и предполетного досмотра.
Читатель «Фонтанки» Олег Ремизов 16 ноября рассказал, что еще в начале месяца перед каждым выходом на посадку в Пулково всех пассажиров начали проверять ручными детекторами.
«Сначала я подумал, что только выборочные проверки, а оказалось, что для всех. Это не занимало много времени, на каждого пассажира тратили секунд 15–20. Сам факт удивил», — рассказал Ремизов 16 ноября.
Олег Ремизов/«Фонтанка.ру»
Как писала «Фонтанка», 16 ноября стало известно, что в трех крупнейших московских аэропортах и петербургском Пулково введен третий — максимальный — уровень угрозы теракта. Подробнее о том, как работает новый режим безопасности в воздушной гавани Северной столицы, — читайте в нашем материале.