Пулково теперь — неприступная крепость. Показываем бетонные блоки и тройные проверки

Аэропорт Пулково теперь как неприступная крепость. На входе — свежие бетонные блоки. На выходе на посадку — люди с ручными детекторами проверяют каждого пассажира. И это после контроля на входе и предполетного досмотра.

Читатель «Фонтанки» Олег Ремизов 16 ноября рассказал, что еще в начале месяца перед каждым выходом на посадку в Пулково всех пассажиров начали проверять ручными детекторами.



«Сначала я подумал, что только выборочные проверки, а оказалось, что для всех. Это не занимало много времени, на каждого пассажира тратили секунд 15–20. Сам факт удивил», — рассказал Ремизов 16 ноября.

