Курточку снимите, под сканером постойте: как работает новый режим безопасности в Пулково

Фото: Олег Ремизов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аэропорты Москвы и Петербурга переведены в режим повышенной угрозы теракта. Официальные комментарии сдержанны. «Фонтанка» изучила регламентирующие документы и спросила пассажиров. Решение меняет не только число охранников.



В трех крупнейших московских аэропортах и петербургском Пулково введен третий — максимальный — уровень угрозы теракта, сообщили «Известия» 16 ноября со ссылкой на письмо за подписью врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.



Это значит, что аэропорты должны принять дополнительные меры безопасности. Представитель Пулково на уточнение «Фонтанки» о том, что именно они планируют предпринять, смогла сказать лишь, что «аэропорт Пулково выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности в полном объеме» и что «пассажиры обслуживаются бесперебойно и без изменений в качестве обслуживания».



Фото: Олег Ремизов/«Фонтанка.ру» Фото: Олег Ремизов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Столичные аэропорты таким же образом воздержались от подробных объяснений. Официально подтвердили введение режима только в аэропорту Домодедово.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)», согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту Домодедово установлен 3-й уровень безопасности. В Домодедово реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани», — говорится в сообщении воздушной гавани.



Согласно постановлению, на которое ссылаются в аэропорту, существует три уровня защищенности. Согласно документу, первый вводится при потенциальной угрозе совершения акта и незаконного вмешательства на транспорте. Второй — при непосредственной опасности на транспорте. И третий, самый высокий, — при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства. Первый уровень действует постоянно. Средний и максимальный вводятся на срок не более 15 суток. Но могут продлеваться.



В объемном постановлении правительства №1605 уточняется, в случае объявления уровня безопасности №3 в перевозочный сектор аэропорта предписано не допускать людей с разовыми пропусками. А также проводить наблюдение и собеседования в технологическом и перевозочном секторах аэропорта и выборочно проверять не менее 5 % объектов, перемещаемых между секторами аэропорта.



Олег Ремизов/«Фонтанка.ру»

Также нужно увеличить численность работников транспортной безопасности и групп быстрого реагирования и принять дополнительные меры «по выявлению нарушителей, совершения и подготовки к совершению актов незаконного вмешательства».

Также в правилах предписан дополнительный досмотр на контрольно-пропускных пунктах и в зоне транспортной безопасности. И повторный досмотр при получении информации «об угрозе совершения актов незаконного вмешательства в целях выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства».



Пассажирка Пулково Алена, которая вылетала 15 ноября в Калининград, рассказала «Фонтанке», что на входе в аэропорт она заметила больше контролеров, чем обычно. Её попросили снять зимний пуховик, а прямо на выходе на посадку были люди с ручными металлоискателями, которые проверяли пассажиров, проходящих в телетрап.



Читатель «Фонтанки» Олег Ремизов рассказал, что перед каждым выходом на посадку в Пулково каждого пассажира еще в начале ноября начали проверять ручными детекторами.

«Сначала я подумал, что только выборочные проверки, а оказалось, что все. Это не занимало много времени, на каждого пассажира тратили секунд 15–20. Но сам факт удивил», — отметил Олег.

Кроме этого на улице, перед зданием аэропорта, он заметил свежие бетонные блоки.



Фото: Олег Ремизов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На сайте Пулково напоминают, что пассажиры, отказавшиеся пройти предполетный досмотр, в самолет допущены не будут. А также просят не шутить — времена не те.



«В аэропорту не следует неуместно шутить: «бомба», «кислота» и так далее. Пассажир может быть снят с рейса, передан в органы МВД для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

