Товары «ИКЕА» будут снова продавать в России, но в Интернете

«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся товаров со складов «ИКЕА» в России, сообщили в пресс-службе интернет-гиганта.

Как говорится в поступившем в редакцию «Фонтанки» пресс-релизе, соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс.Маркет» начнёт продажу товаров «ИКЕА» до конца года.

Финансовые и логистические детали сделки стороны не раскрывают. Ранее на площадке продавались товары «ИКЕА» от партнеров и из-за рубежа.