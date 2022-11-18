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    Товары «ИКЕА» будут снова продавать в России, но в Интернете

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    «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся товаров со складов «ИКЕА» в России, сообщили в пресс-службе интернет-гиганта.

    Как говорится в поступившем в редакцию «Фонтанки» пресс-релизе, соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс.Маркет» начнёт продажу товаров «ИКЕА» до конца года.

    Финансовые и логистические детали сделки стороны не раскрывают. Ранее на площадке продавались товары «ИКЕА» от партнеров и из-за рубежа.

    «ИКЕА» объявила о завершении последней онлайн-распродажи 15 августа. Магазины перешли в режим работы на выдачу заказов, возврат и обмен товаров. Затем компания приступила к ликвидации своей российской дочки, чтобы окончательно завершить уход с российского рынка.

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