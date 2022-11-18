Суд в Петербурге за нападение с ножом приговорил хулигана, который отозвался на боевой клич приятелей

Полтора года колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью 58-летнего мужины получил житель Приморского района. Его приятели еще ждут суда.
О решении 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба. Артём Тихомиров получил срок по двум статьям. Ровно год назад, ночью, он и компания его друзей напали на экс-сотрудника охранного предприятия. Возле детского сада на улице Шостаковича один парень из компании ударил мужчину в ухо, остальные, кроме Тихомирова, начали бить его руками и ногами. Приятели настойчиво предлагали Артёму присоединиться. Тихомиров достал нож и ударил потерпевшего в ногу. Когда тот пытался убежать, подставил подножку и ещё раз ударил мужчину в спину, но пострадала, к счастью, только куртка.
К полутора годам по этому эпизоду Тихомирову добавили ещё два месяца за кражу — по приговору он должен был принудительно лечиться у психиатра. Первое дело Тихомирова по угону было прекращено, потому что тогда он был ещё слишком юн.