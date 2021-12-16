Шестеро на одного. На севере Петербурга мужчина отбивался от компании с ножом

После нападения компании молодых людей на мужчину у детского сада в Выборгском районе задержан бывалый.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, 19-летнего жителя Приморского района сотрудники полиции 58 отдела Выборгского района вычислили после ранения мужчины месяц назад на улице Шостаковича.
По версии следствия, молодой человек еще с пятью парнями напал на годящегося им в отцы 58-летнего бывшего сотрудника охранной структуры 18 ноября у дома 5, корпус 1, рядом с детским садом. Мужчину после этого увезли в больницу с раной в бедре.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Его личность хорошо известна сотрудникам полиции — три года назад его задерживали за угон, но дело прекратили из-за юного возраста нарушителя. Год назад он попался уже на грабеже, но был отправлен на принудительное лечение у психиатра.