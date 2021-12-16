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Шестеро на одного. На севере Петербурга мужчина отбивался от компании с ножом

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После нападения компании молодых людей на мужчину у детского сада в Выборгском районе задержан бывалый.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, 19-летнего жителя Приморского района сотрудники полиции 58 отдела Выборгского района вычислили после ранения мужчины месяц назад на улице Шостаковича.

По версии следствия, молодой человек еще с пятью парнями напал на годящегося им в отцы 58-летнего бывшего сотрудника охранной структуры 18 ноября у дома 5, корпус 1, рядом с детским садом. Мужчину после этого увезли в больницу с раной в бедре.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Его личность хорошо известна сотрудникам полиции — три года назад его задерживали за угон, но дело прекратили из-за юного возраста нарушителя. Год назад он попался уже на грабеже, но был отправлен на принудительное лечение у психиатра.

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Комментарии (3)

Never_Mind
Таких надо именно изолировать. Исправлять бесполезно.
126745288
ждут более тяжелые статьи?
Arboozter
А сейчас куда его? Если видно что пацан не исправим? Может в ИК пора ?
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