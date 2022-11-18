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    В Сибири восстановят тюрьму, где содержался Феликс Дзержинский

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    Под Иркутском начались первоочередные противоаварийные работы по восстановлению исторической тюрьмы «Александровский централ». Об этом 18 ноября рассказала пресс-служба правительства Иркутской области.


    Как уточняет местная администрация, тюрьма является памятником истории и культуры федерального значения. Работы во восстановлению заказало ОГАУ «Центр сохранения наследия Иркутской области».

    «Это уникальный исторический объект, на данный момент его проблемой является отсутствие пользователя, который занялся бы его восстановлением и приспособлением под современное использование. Работы по консервации завершатся в декабре», — объяснили власти.

    Как говорится в сообщении пресс-службы, после поочередных работ «Александровский централ» законсервируют и определят его дальнейшие пути использования.

    В каких тюрьмах сидел революционер и создатель ВЧК Феликс Дзержинский?


    Создатель ВЧК Дзержинский за свою революционную жизнь был множество раз арестован и отправлен в места заключения, откуда неоднократно сбегал:

    • в 1897-м году его арестовали и отправили в тюрьму города Ковно. Здесь он провел год;
    • в 1900-м молодого Феликса арестовали и заключили в «Варшавскую цитадель» — русскую крепость XIX века в Варшаве;
    • в январе 1902 года Дзержинского вновь арестовали и сослали в якутский город Вилюйск. Несколько месяцев революционер провел в пересыльной тюрьме «Александровский централ». Затем по пути к месту поселения сбежал;
    • в 1905-м году будущего создателя ВЧК арестовали в Варшаве, но вскоре освободили по амнистии;
    • в 1906-м году его снова арестовали в Варшаве, однако освободили по залогу в следующем году;
    • в 1908-м году арестовали и сослали на пожизненное поселение в Сибирь, откуда Дзержинский бежал на итальянский остров Капри к Максиму Горькому;
    • в 1912-м году Феликса Дзержинского снова арестовали, а в 1914-м году приговорили к 3 годам каторжных работ, которые он отбывал в «Орловском централе»;
    • в 1916-м году Дзержинского приговорили еще к 6 годам каторги, которую он отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. Из этого места Феликса уже освободила Февральская революция 1917 года.

    «Александровский централ» построили в 1873-м году. Тюрьма была рассчитана на 1,4 тысячи заключенных, в ней содержались и участники антиправительственных выступлений. Например, в начале XX века через нее прошли революционеры Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе и Сергей Орджоникидзе.

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