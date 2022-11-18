В Сибири восстановят тюрьму, где содержался Феликс Дзержинский

Под Иркутском начались первоочередные противоаварийные работы по восстановлению исторической тюрьмы «Александровский централ». Об этом 18 ноября рассказала пресс-служба правительства Иркутской области.
Как уточняет местная администрация, тюрьма является памятником истории и культуры федерального значения. Работы во восстановлению заказало ОГАУ «Центр сохранения наследия Иркутской области».
«Это уникальный исторический объект, на данный момент его проблемой является отсутствие пользователя, который занялся бы его восстановлением и приспособлением под современное использование. Работы по консервации завершатся в декабре», — объяснили власти.
Как говорится в сообщении пресс-службы, после поочередных работ «Александровский централ» законсервируют и определят его дальнейшие пути использования.
В каких тюрьмах сидел революционер и создатель ВЧК Феликс Дзержинский?
Создатель ВЧК Дзержинский за свою революционную жизнь был множество раз арестован и отправлен в места заключения, откуда неоднократно сбегал:
- в 1897-м году его арестовали и отправили в тюрьму города Ковно. Здесь он провел год;
- в 1900-м молодого Феликса арестовали и заключили в «Варшавскую цитадель» — русскую крепость XIX века в Варшаве;
- в январе 1902 года Дзержинского вновь арестовали и сослали в якутский город Вилюйск. Несколько месяцев революционер провел в пересыльной тюрьме «Александровский централ». Затем по пути к месту поселения сбежал;
- в 1905-м году будущего создателя ВЧК арестовали в Варшаве, но вскоре освободили по амнистии;
- в 1906-м году его снова арестовали в Варшаве, однако освободили по залогу в следующем году;
- в 1908-м году арестовали и сослали на пожизненное поселение в Сибирь, откуда Дзержинский бежал на итальянский остров Капри к Максиму Горькому;
- в 1912-м году Феликса Дзержинского снова арестовали, а в 1914-м году приговорили к 3 годам каторжных работ, которые он отбывал в «Орловском централе»;
- в 1916-м году Дзержинского приговорили еще к 6 годам каторги, которую он отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. Из этого места Феликса уже освободила Февральская революция 1917 года.