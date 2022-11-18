Грубая диверсия и следы взрывчатки. Прокуратура Швеции рассказала о расследовании взрыва на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» были грубой диверсией. Об этом 18 ноября сообщила прокуратура Швеции.
«Проведенные анализы показывают следы взрывчатых веществ на нескольких обнаруженных на месте происшествия посторонних предметах», — говорится в заявлении местной прокуратуры.
Отмечается, что предварительное расследование продолжается. Местная прокуратура пытается установить подозреваемых в преступлении.
При этом исследованы еще не все изъятые на месте происшествия в Балтийском море предметы. «Продолжается проведение экспертиз, чтобы можно было сделать более точные выводы об инциденте», — говорят в шведской прокуратуре.