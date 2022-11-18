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    Грубая диверсия и следы взрывчатки. Прокуратура Швеции рассказала о расследовании взрыва на «Северных потоках»

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    Взрывы на газопроводах «Северный поток» были грубой диверсией. Об этом 18 ноября сообщила прокуратура Швеции.

    «Проведенные анализы показывают следы взрывчатых веществ на нескольких обнаруженных на месте происшествия посторонних предметах», — говорится в заявлении местной прокуратуры.

    Отмечается, что предварительное расследование продолжается. Местная прокуратура пытается установить подозреваемых в преступлении.

    При этом исследованы еще не все изъятые на месте происшествия в Балтийском море предметы. «Продолжается проведение экспертиз, чтобы можно было сделать более точные выводы об инциденте», — говорят в шведской прокуратуре.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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