Центр «Э» с СОБРом нагрянул к оружейникам по делу о массовых беспорядках в Петербурге. Из арсенала вытряхнули новую статью

К 61-летнему петербуржцу Центр «Э» привела проверка в рамках дел о массовых беспорядках и призывах к терроризму, которые находятся в производстве петербургского следкома. В квартиру на Лиговском проспекте накануне заходили вместе с СОБРом Росгвардии. Найденное едва ли удивило — мужчина не раз привлекался за незаконное хранение оружия.

Сотрудники полиции наведались с проверкой к жителю Фрунзенского района Петербурга и матросу из Ленинградской области. Поездка оказалась ненапрасной: патронов, пороха и пистолетов хватило на два уголовных дела, стало известно «Фонтанке» 18 ноября.

После нового обыска на экспертизу среди прочего увезли дюжину патронов, ПМ, «Вальтер», пару распиленных винтовок, их части, ствол пулемёта, три прибора для бесшумной стрельбы и восемь коробок пороха.



В тот же день полицейских в СНТ Кировского района области принимал 53-летний матрос берегового поста. Умелые руки и страсть к оружию доводили его до суда ещё в середине 90-х. Пустыми от него не уехали. Эксперты уже установили, что 50 из 70 изъятых у мужчины патронов пригодны для стрельбы.



В городе и области возбудили дела о незаконном обороте оружия, его частей и боеприпасов (222 УК). Жителя области отпустили под подписку, петербуржец процессуально задержан на двое суток. Поводы для радости всё же есть — к беспорядкам и призывам они не причастны.

