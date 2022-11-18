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    Новым главредом «Комсомолки» станет Олеся Носова

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    С 22 ноября новым генеральным директором и главным редактором газеты «Комсомольская правда» станет Олеся Носова. Об этом 18 ноября сообщается на сайте издания. Решение утверждено советом директоров.

    Ранее Олеся Носова была первым заместителем главреда, а также шеф-редактором и издателем портала KP.RU.

    В сообщении «Комсомолки» указано, что Олеся Носова работает в издании с 1994 года. Шеф-редактором сайта она стала в 2007-ом. Новый главред — лауреат множества премий в области журналистики.

    Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в результате инсульта. Ему было 68 лет.

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