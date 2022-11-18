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    Российский МИД планирует обменять Виктора Бута и рассчитывает на положительное решение

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    Россия рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута. Он находится в списке тех, кто обсуждается в рамках обмена. Об этом 18 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «Виктор Бут — среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат [обмена] мы, безусловно, рассчитываем», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Они осуждены на территории России и находятся в тюрьмах. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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