Двоих уцелевших в башкирском пожаре детей спас отец, сам он не выжил. Смерть семерых человек стала уголовным делом

Следком в Башкирии возбудил уголовное дело после смертельного пожара в деревне Матвеевке. Семья воспитывала троих родных и четверых приемных детей.

После пожара органы опеки сообщили, что займутся судьбой двоих выживших детей. Соцработники добавили, что семья ни на каких учетах не состояла и была не просто благополучной, а «очень хорошей».

Следком добавляет, что двоих выживших детей спас их отец. Причины пожара в двухэтажном доме еще устанавливаются. Сообщалось, что в здании были противопожарные датчики.