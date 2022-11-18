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    Двоих уцелевших в башкирском пожаре детей спас отец, сам он не выжил. Смерть семерых человек стала уголовным делом

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    Следком в Башкирии возбудил уголовное дело после смертельного пожара в деревне Матвеевке. Семья воспитывала троих родных и четверых приемных детей.

    После пожара органы опеки сообщили, что займутся судьбой двоих выживших детей. Соцработники добавили, что семья ни на каких учетах не состояла и была не просто благополучной, а «очень хорошей».

    Следком добавляет, что двоих выживших детей спас их отец. Причины пожара в двухэтажном доме еще устанавливаются. Сообщалось, что в здании были противопожарные датчики.

    В огне погибли пять детей и двое взрослых. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

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