    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.39eur62.57

    Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в Стерлитамаке

    1801
    обсудить

    В ночном пожаре в частном доме в Стерлитамаке погибла семья с пятью детьми. Об этом 18 ноября сообщило ГУ МЧС по Башкирии.

    ПоделитьсяПоделиться

    Возгорание произошло в 03:27 мск в одной из квартир жилого двухквартирного дома в Стерлитамакском районе в деревне Матвеевке.

    Огонь локализовали на площади 56 квадратов почти через два часа — в 05:19 мск. При тушении обнаружили семь погибших — взрослых мужчину и женщину, а также пять детей.

    «В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб», — сказано в публикации РИА Новости.

    Причина пожара устанавливается.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close