Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в Стерлитамаке

В ночном пожаре в частном доме в Стерлитамаке погибла семья с пятью детьми. Об этом 18 ноября сообщило ГУ МЧС по Башкирии.

Возгорание произошло в 03:27 мск в одной из квартир жилого двухквартирного дома в Стерлитамакском районе в деревне Матвеевке.



Огонь локализовали на площади 56 квадратов почти через два часа — в 05:19 мск. При тушении обнаружили семь погибших — взрослых мужчину и женщину, а также пять детей.

«В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб», — сказано в публикации РИА Новости.