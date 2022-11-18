Пририсовал глаза без умысла. Суд оправдал охранника, который испортил картину за 75 млн

Суд в Екатеринбурге отменил приговор ветерану чеченской и афганской войн, по которому он должен был отработать ущерб, нанесенный картине ученицы Малевича. Он нарисовал на безликих фигурах глаза.

Как пишет E1, суд отменил решение мирового судьи 18 ноября. Охранника Ельцин-центра Александра Васильева ранее приговорили к обязательным работам и не менее обязательному посещению психиатра — картине из Третьяковской галереи ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской он шариковой ручкой пририсовал глаза во время выставки в Екатеринбурге. Суд апелляционной инстанции решил, что в его действиях нет состава, потому что у него не было намерения испортить картину. Васильев оправдан, но, по словам его адвоката, вряд ли будет требовать компенсации за потраченные время и нервы в судах — он от них устал.