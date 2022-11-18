Башенка на порте. «Севкабель» сделает новое выставочное пространство в особняке Мессонье

Фото: фондимущества.рф Поделиться Поделиться





Компания «УК «Севкабель Порт»» выиграла на торгах Фонда имущества Петербурга право аренды разрушенного особняка Мессонье на Кожевенной линии, 38. Там появится музейно-выставочное пространство, но сначала здание предстоит воссоздать. За годы использования от него остались только часть стены и башня с винтовой лестницей.

Как следует из данных электронной торговой площадки, торги шли всего 28 минут. Компания была одним из пяти участников и стала победителем, предложив поднять сумму ежемесячного арендного платежа с начальных 110 до 115,5 тыс. рублей. Шаг повышения цены был установлен в 5,5 тыс. рублей. Следовательно, другие участники предложения не выдвинули.

Среди них были ООО «Лавина» предпринимателя Тимура Дударева, ООО «Гавань 2.0.», 51 % которой принадлежит бенефициару «УК «Севкабель Порт» Сергею Ярмилко, зарегистрированное на соседней Кожевенной, 34, ООО «Мануфактура», находящееся в собственности закрытого комбинированного паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Новые земли», и ООО «Нордбизнесгрупп», совладелец которой - соучредитель SkyNet Андрей Шпедер. Объект был выставлен на торги по программе «Рубль за метр». По ее условиям, с инвестором заключается договор аренды на 49 лет, при этом в течение первых семи лет он должен провести реставрацию. Пока эти работы не выполнены, компания платит аренду по результатам торгов, а после ввода в эксплуатацию арендная плата рассчитывается по формуле 1 рубль за квадратный метр. Площадь здания — 341,3 кв. м. Сейчас большая часть двухэтажного особняка с цоколем утрачена.



Кем и когда было построено здание — неизвестно. Его относят к первой половине XIX века. Первым из его владельцев, упоминающихся в документах, был купец первой гильдии Гаврила Мессонье. У него на Кожевенной линии был завод по выварке экстрактов из красильных растений «Мессонье, Кюнеман и Боде» и магазин красок.



Позже дом был перепродан. В 1858 году его купил немецко-российский предприниматель Карл Сименс — родной брат основателя компании Siemens. Он построил здесь кабельный завод «Сименс и Гальске». Особнячок находился на территории предприятия и за 1870–1890 годы перестраивался полностью или частично пять раз.



В советское время завод Сименса превратился в «Севкабель», а дом с башенкой — в общежитие. В документах за 1959 год сказано, что внутри были двухкомнатная квартира и три исполинских помещения, поделенные на 20 комнат.



Деревянная часть здания обрушилась в 2009 году, ее полностью разобрали. Сохранилась только кирпичная стена цокольного этажа, подпорная стена с арочным проемом, лицевые фасады двухэтажного башенного объема с круглой башней с металлической винтовой лестницей внутри. Осмотр объекта показал, что он находится в плохом состоянии. На сохранившейся кирпичной кладке нашли грязь, следы протечек, трещины. Вываливающиеся кирпичи складируются на территории памятника вместе с бытовым мусором. Здание отключено от инженерных коммуникаций — систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Арендатору предстоит все это исправить и восстановить облик особняка.



Фото: фондимущества.рф Фото: фондимущества.рф Фото: фондимущества.рф Фото: фондимущества.рф Фото: фондимущества.рф Поделиться Поделиться





Есть в проекте договора аренды и еще одно важное условие — сооружение должно использоваться именно как музейно-выставочное пространство, что в целом соответствует духу «Севкабеля», где регулярно проходят выставки и мероприятия.

«Интегрирование [объекта] в наше единое общественное пространство послужило основной причиной нашего выхода на тендер. Чтобы мы понимали, что некая чуждая функция, противоречащая нашим принципам, не появится», — говорит генеральный директор «УК «Севкабель Порт»» Станислав Михайлов.



Что касается функции объекта, компания рассматривает несколько направлений и пока не остановилась на каком-то одном. «Это достаточно специфичный объект. Хочется сделать это интересным для наших посетителей и для города. Одно из главных направлений, которое мы в принципе будем использовать, — это культурно-выставочное направление, которое является условием эксплуатации данного объекта», — пообещал Станислав Михайлов «Фонтанке».



В «Севкабеле» провели анализ стоимости всех работ, но пока не готовы озвучить эту сумму до проведения всех необходимых тендерных процедур, поскольку итоговая оценка еще может измениться.

