Башенка на порте. «Севкабель» сделает новое выставочное пространство в особняке Мессонье

Компания «УК «Севкабель Порт»» выиграла на торгах Фонда имущества Петербурга право аренды разрушенного особняка Мессонье на Кожевенной линии, 38. Там появится музейно-выставочное пространство, но сначала здание предстоит воссоздать. За годы использования от него остались только часть стены и башня с винтовой лестницей.
Как следует из данных электронной торговой площадки, торги шли всего 28 минут. Компания была одним из пяти участников и стала победителем, предложив поднять сумму ежемесячного арендного платежа с начальных 110 до 115,5 тыс. рублей. Шаг повышения цены был установлен в 5,5 тыс. рублей. Следовательно, другие участники предложения не выдвинули.
Среди них были ООО «Лавина» предпринимателя Тимура Дударева, ООО «Гавань 2.0.», 51 % которой принадлежит бенефициару «УК «Севкабель Порт» Сергею Ярмилко, зарегистрированное на соседней Кожевенной, 34, ООО «Мануфактура», находящееся в собственности закрытого комбинированного паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Новые земли», и ООО «Нордбизнесгрупп», совладелец которой - соучредитель SkyNet Андрей Шпедер.
Объект был выставлен на торги по программе «Рубль за метр». По ее условиям, с инвестором заключается договор аренды на 49 лет, при этом в течение первых семи лет он должен провести реставрацию. Пока эти работы не выполнены, компания платит аренду по результатам торгов, а после ввода в эксплуатацию арендная плата рассчитывается по формуле 1 рубль за квадратный метр. Площадь здания — 341,3 кв. м. Сейчас большая часть двухэтажного особняка с цоколем утрачена.
Кем и когда было построено здание — неизвестно. Его относят к первой половине XIX века. Первым из его владельцев, упоминающихся в документах, был купец первой гильдии Гаврила Мессонье. У него на Кожевенной линии был завод по выварке экстрактов из красильных растений «Мессонье, Кюнеман и Боде» и магазин красок.
Позже дом был перепродан. В 1858 году его купил немецко-российский предприниматель Карл Сименс — родной брат основателя компании Siemens. Он построил здесь кабельный завод «Сименс и Гальске». Особнячок находился на территории предприятия и за 1870–1890 годы перестраивался полностью или частично пять раз.
В советское время завод Сименса превратился в «Севкабель», а дом с башенкой — в общежитие. В документах за 1959 год сказано, что внутри были двухкомнатная квартира и три исполинских помещения, поделенные на 20 комнат.
Деревянная часть здания обрушилась в 2009 году, ее полностью разобрали. Сохранилась только кирпичная стена цокольного этажа, подпорная стена с арочным проемом, лицевые фасады двухэтажного башенного объема с круглой башней с металлической винтовой лестницей внутри. Осмотр объекта показал, что он находится в плохом состоянии. На сохранившейся кирпичной кладке нашли грязь, следы протечек, трещины. Вываливающиеся кирпичи складируются на территории памятника вместе с бытовым мусором. Здание отключено от инженерных коммуникаций — систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Арендатору предстоит все это исправить и восстановить облик особняка.
Есть в проекте договора аренды и еще одно важное условие — сооружение должно использоваться именно как музейно-выставочное пространство, что в целом соответствует духу «Севкабеля», где регулярно проходят выставки и мероприятия.
«Интегрирование [объекта] в наше единое общественное пространство послужило основной причиной нашего выхода на тендер. Чтобы мы понимали, что некая чуждая функция, противоречащая нашим принципам, не появится», — говорит генеральный директор «УК «Севкабель Порт»» Станислав Михайлов.
Что касается функции объекта, компания рассматривает несколько направлений и пока не остановилась на каком-то одном. «Это достаточно специфичный объект. Хочется сделать это интересным для наших посетителей и для города. Одно из главных направлений, которое мы в принципе будем использовать, — это культурно-выставочное направление, которое является условием эксплуатации данного объекта», — пообещал Станислав Михайлов «Фонтанке».
В «Севкабеле» провели анализ стоимости всех работ, но пока не готовы озвучить эту сумму до проведения всех необходимых тендерных процедур, поскольку итоговая оценка еще может измениться.
«Расположение объекта делает оптимальным его использование как части «Севкабель Порта» — в этом случае современное приспособление объекта может быть согласовано с общей концепцией проекта. Другие варианты использования — ресторан, небольшой офис для одной компании — являются возможными с учетом улучшившегося за последние годы рыночного потенциала и имиджа локации. Но при этом работы по воссозданию объекта потребуют больше времени и, вероятно, инвестиций на метр, по сравнению с более простыми объектами», — отмечает Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга петербургского офиса NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg).
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»