Теперь по 6 рублей. Центробанк утвердил комиссию за перевод по системе быстрых платежей за границу

За перевод физическими лицами денег за рубеж с помощью системы быстрых платежей банки будут взимать комиссию. О соответствующем решении, утверждённом советом директоров ЦБ РФ, 17 ноября сообщает официальный сайт регулятора. За каждую такую операцию будут взимать 6 рублей вне зависимости от суммы, тариф начнёт действовать с 19 декабря.

«Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платёжной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счёта клиента-плательщика — 6,00 (рублей. — Прим. ред.)», — уточняется в документе.

