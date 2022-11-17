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    Теперь по 6 рублей. Центробанк утвердил комиссию за перевод по системе быстрых платежей за границу

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    За перевод физическими лицами денег за рубеж с помощью системы быстрых платежей банки будут взимать комиссию. О соответствующем решении, утверждённом советом директоров ЦБ РФ, 17 ноября сообщает официальный сайт регулятора. За каждую такую операцию будут взимать 6 рублей вне зависимости от суммы, тариф начнёт действовать с 19 декабря.

    «Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платёжной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счёта клиента-плательщика — 6,00 (рублей. — Прим. ред.)», — уточняется в документе.

    За зачисление такого перевода комиссия с физических лиц-получателей взиматься не будет.

    Сейчас сервис «СБПэй», разработанный Центробанком специально для оплаты через СПБ, работает более чем у 150 российских банков.

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