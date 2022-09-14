Не все крупнейшие банки России в срок подключились к «СБПэй». ЦБ грозит им за это «надзорными мерами»

Российские банки не торопятся подключаться к сервису «СБПэй», разработанному ЦБ для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), хотя должны были это сделать до 1 июля 2022 года. Терпение регулятора на исходе, и он обещает применить к нарушителям «надзорные меры».



Как сообщает 14 сентября «Коммерсантъ», сейчас «СБПэй» работает более чем у 150 банков, но его подключили не все системно значимые кредитные организации. Например, расплатиться через приложение нельзя у Альфа-банка, «Открытия» и Тинькофф-банка. Газпромбанк и Сбербанк «находятся в процессе подключения», причем последний уже более месяца.

