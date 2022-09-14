Не все крупнейшие банки России в срок подключились к «СБПэй». ЦБ грозит им за это «надзорными мерами»

Российские банки не торопятся подключаться к сервису «СБПэй», разработанному ЦБ для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), хотя должны были это сделать до 1 июля 2022 года. Терпение регулятора на исходе, и он обещает применить к нарушителям «надзорные меры».
Как сообщает 14 сентября «Коммерсантъ», сейчас «СБПэй» работает более чем у 150 банков, но его подключили не все системно значимые кредитные организации. Например, расплатиться через приложение нельзя у Альфа-банка, «Открытия» и Тинькофф-банка. Газпромбанк и Сбербанк «находятся в процессе подключения», причем последний уже более месяца.
Изначально банки должны были подключиться к сервису до 1 июля, но ЦБ дал отсрочку. Регулятор считает, что с учетом отсрочки у кредитных организаций было достаточно времени, чтобы завершить настройку систем.
«Принимая во внимание запрос бизнеса на необходимость снижения издержек на прием безналичной оплаты, мы рассчитываем, что банки завершат все необходимые доработки на своей стороне в ближайшее время», — сообщили изданию в ЦБ. С теми, кто не выполнил требования, «ведется работа, в том числе применяются надзорные меры».
Эксперты считают, что банки просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, поскольку для них он менее выгоден, чем классический эквайринг. Доходы с комиссии, которую они получают от карт, значительно превышают те, которые они могут получить от «СБПэй». Поэтому кредитным организациям легче заплатить штраф, чем тратиться на внедрение приложения, которое может снизить объем платежей по картам.