МИД РФ предупредил россиян, что в Евросоюзе их могут прослушивать

Мобильные устройства россиян, которые передвигаются по Евросоюзу или живут на его территории, могут прослушиваться третьими сторонами. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.



По его словам, сегодня в ЕС никто не может быть гарантировано защищён от прослушивания иностранными спецслужбами. Российских граждан просят учитывать это.



Ранее МИД России призвал не ездить в недружественные страны тех россиян, которые считают, что ими интересуются США. Заявление было сделано после задержания граждан РФ в Италии и Германии по запросу американского минюста.

