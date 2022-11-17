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    МИД РФ предупредил россиян, что в Евросоюзе их могут прослушивать

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    Мобильные устройства россиян, которые передвигаются по Евросоюзу или живут на его территории, могут прослушиваться третьими сторонами. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.

    По его словам, сегодня в ЕС никто не может быть гарантировано защищён от прослушивания иностранными спецслужбами. Российских граждан просят учитывать это.

    Ранее МИД России призвал не ездить в недружественные страны тех россиян, которые считают, что ими интересуются США. Заявление было сделано после задержания граждан РФ в Италии и Германии по запросу американского минюста.

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