Суд в Гааге сказал, откуда выпустили ракету, сбившую малайзийский Boeing над Донбассом

Гаагский суд постановил, что пассажирский самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский (ДНР). Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

Сегодня суд оглашает приговор по делу о крушении Boeing в июле 2014 года, в результате которого погибли все находившиеся на борту 298 человек. Обвиняемыми проходят четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский», — заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс.

Кроме того, как пишет РБК, суд отмечает, что Россия была вовлечена в конфликт и поддерживала боевые действия в этом районе, а ряд подозреваемых, в том числе Стрелков, имеют российское гражданство. «Боевой иммунитет» мог бы освободить фигурантов от ответственности, однако в этом случае данный принцип неприменим, так как они «не состояли в российской регулярной армии, и Россия не несла ответственности за их действия».