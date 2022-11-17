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    Суд в Гааге сказал, откуда выпустили ракету, сбившую малайзийский Boeing над Донбассом

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    Гаагский суд постановил, что пассажирский самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский (ДНР). Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

    Сегодня суд оглашает приговор по делу о крушении Boeing в июле 2014 года, в результате которого погибли все находившиеся на борту 298 человек. Обвиняемыми проходят четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.

    «Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский», — заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс.

    Кроме того, как пишет РБК, суд отмечает, что Россия была вовлечена в конфликт и поддерживала боевые действия в этом районе, а ряд подозреваемых, в том числе Стрелков, имеют российское гражданство. «Боевой иммунитет» мог бы освободить фигурантов от ответственности, однако в этом случае данный принцип неприменим, так как они «не состояли в российской регулярной армии, и Россия не несла ответственности за их действия».

    Еще летом 2020 года стало известно, что голландские следователи пришли к выводу, что ракета могла быть выпущена только из окрестностей поселка Первомайский. «Эта территория была полностью неподконтрольна украинским вооруженным силам 17 июля 2014 года», — говорил прокурор Тейс Бергер. Также он отмечал, что нет никаких улик, указывающих на то, что MH17 был в зоне поражения вооруженными силами Украины.

    Напомним, по версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 886 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

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