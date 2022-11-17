Пожар на московском «Садоводе» потушили. В МЧС показали, как работали по щиколотку в воде

Полтора часа работали пожарные на московском рынке «Садовод», где 17 ноября загорелись торговые павильоны. От огня пострадали два павильона, жертв среди людей нет.
МЧС Москвы
Как сообщили в столичном ГУ МЧС, пожар на «Садоводе» потушили около половины четвёртого часа дня. Обгорели два павильона с текстилем на площади в 50 квадратных метров, распространиться огню не дали.
На рынке работали 98 пожарных. Некоторые, судя по опубликованному ведомством видео, — по щиколотку в воде.
«Проведена эвакуация в количестве порядка 150 человек», — рассказали в МЧС.
Сигнал о пожаре с улицы Верхние Поля поступил незадолго до двух часов дня. По словам очевидца, вспыхнул магазин с бельём, колготками и носками. Закрывали три линии, при этом остальная часть рынка работала.