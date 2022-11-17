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    В Москве тушат «Садовод»

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    3 комментария

    Пожар вспыхнул на одном из крупнейших рынков Москвы в четверг, 17 ноября. По предварительной информации, горят два торговых павильона.

    Автор: Сиёвуш Посредник

    Как сообщили в столичном ГУ МЧС, сигнал о пожаре с улицы Верхние Поля поступил незадолго до двух часов дня. Предварительно в «Садоводе» загорелись торговые павильоны. MSK1 пишет о двух. «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев уточняет, что горит магазин на 24-й линии рынка, торгующий нижним бельём, колготками и носками.

    «Пожарные организовали работу по недопущению распространения огня и ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало, площадь возгорания уточняется», — рассказали в ведомстве.

    ТАСС добавляет, что организована эвакуация посетителей и продавцов. Судя по опубликованным в Сети фото и видео, люди покидать рынок не торопятся.

    Обновление от 15:20:

    Очевидцы рассказывают, что закрыты 24, 25, 26-я линии, сам рынок работает в обычном режиме. Как уточняет ТАСС, пожар локализован на площади 50 кв. метров.

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    Комментарии 3

    James Cook17 Ноя 2022 в 15:57
    Вай, вай,...
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