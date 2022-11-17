Пока в Петербурге готовятся к зиме, Москву уже завалило «декабрьским» снегом

Петербург 17 ноября завис между осенью и зимой, а его жители готовятся к лёгкому морозу, который обещали в последний рабочий день. Между тем Москва может похвастаться определённостью — снежный покров там достиг традиционно декабрьской высоты.

«На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с пяти до восьми сантиметров, на Балчуге — до 11 см, в Тушино — семь сантиметров, что на три недели опережает климатический график», — рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что с завтрашнего дня в Северной столице наступает зимний период со слабоморозной погодой. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже днём. Местами возможны осадки в виде небольшого снега.



Утром в четверг жители города могли наблюдать из своих окон падающие снежные хлопья. Тонкий белый «ковёр» вскоре растаял.