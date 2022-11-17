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    Пока в Петербурге готовятся к зиме, Москву уже завалило «декабрьским» снегом

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    Петербург 17 ноября завис между осенью и зимой, а его жители готовятся к лёгкому морозу, который обещали в последний рабочий день. Между тем Москва может похвастаться определённостью — снежный покров там достиг традиционно декабрьской высоты.

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    «На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с пяти до восьми сантиметров, на Балчуге — до 11 см, в Тушино — семь сантиметров, что на три недели опережает климатический график», — рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что с завтрашнего дня в Северной столице наступает зимний период со слабоморозной погодой. Температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже днём. Местами возможны осадки в виде небольшого снега.

    Утром в четверг жители города могли наблюдать из своих окон падающие снежные хлопья. Тонкий белый «ковёр» вскоре растаял.

    Юлия Копыльцова/«Фонтанка.ру»

    В ГУ МЧС, в свою очередь, говорили, что в ночь с 17 на 18 ноября в Петербурге ожидается похолодание, местами до -6 градусов, на дорогах ожидается гололедица.

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