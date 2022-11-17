Стало известно, когда в Новой Голландии откроется каток

Ледовое поле площадью 2000 м² будет располагаться на прежнем месте у Главной сцены. Каток будет оформлен в ретро-футуристическом стиле. По вечерам в течение недели будут проходить тематические музыкальные сеансы с 20:00 до 21:00 — покататься можно будет под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, музыку роллердромов и итальянских дискотек и другие авторские подборки. Подробности расписания смотрите на сайте.

Каток на острове Новая Голландия откроется 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба «Новая Голландия: культурная урбанизация» 17 ноября.

Каток будет работать с 10:00 до 23:00, между часовыми сеансами лед заново заливается. Каток оборудован системой охлаждения — лёд не тает до +10 градусов.



Как и в прошлые годы, билеты, включая детские и льготные, можно будет приобрести онлайн. Будет работать и прокат. Неуверенно стоящие на коньках смогут бесплатно воспользоваться помощниками.



Ранее стало известно, когда откроется каток в «Севкабель Порту».