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    Как на тренировке. Зенитовец Малком удивил всех после слов:«Снимаем шляпу»

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    Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком после матча с «Факелом» в Воронеже показал, что уже неплохо знает русский язык, но пока не в полной степени знаком с афоризмами. В ответ на восхищение журналиста: «Малки, снимаем шляпу!», форвард снял бейсболку и продолжил давать интервью.

    www.youtube.com/Zenit Football Club

    Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 2:0, а Малком забил все два гола петербургской команды.

    Малком перешел в «Зенит» в 2019 году за 40 млн евро. Ранее стало известно, что футболист начал процедуру получения российского паспорта.

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