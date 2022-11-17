Как на тренировке. Зенитовец Малком удивил всех после слов:«Снимаем шляпу»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком после матча с «Факелом» в Воронеже показал, что уже неплохо знает русский язык, но пока не в полной степени знаком с афоризмами. В ответ на восхищение журналиста: «Малки, снимаем шляпу!», форвард снял бейсболку и продолжил давать интервью.
Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 2:0, а Малком забил все два гола петербургской команды.
Малком перешел в «Зенит» в 2019 году за 40 млн евро. Ранее стало известно, что футболист начал процедуру получения российского паспорта.