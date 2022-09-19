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    Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо запустили процедуру получения российского паспорта

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    Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить российское гражданство. Об этом «Фонтанке» 19 сентября подтвердили в пресс-службе петербургской команды.

    «Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», — заявили в «Зените».

    Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году. Клаудиньо перешёл в состав петербургской команды в 2021 году. Контракты обоих действуют до 2027 года. Отметим, что оба не играли за основную сборную Бразилии.

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