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    «Все ищут с ним встречи, но никто его не видит». Вышел в свет первый трейлер фильма-расследования «Пелевин»

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    В Сети появился первый трейлер оригинального документального фильма-расследования Родиона Чепеля «Пелевин», который скоро выйдет на платформе KION. Трейлер был представлен в четверг, 17 ноября, на YouTube.

    Автор фильма-расследования взял интервью у знакомых самого загадочного писателя России. В их числе — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А. М. Горького, главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, художник и музыкант Гермес Зайготт. Помимо этого, о Пелевине в фильме расскажет литературный критик Галина Юзефович, а его связь с восточной философией проанализирует китаист Бронислав Виногродский.


    «Фонтанка» писала, что фильм «Пелевин» планируется выпустить на платформе KION 22 ноября — в день 60-летия писателя.

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