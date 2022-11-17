«Все ищут с ним встречи, но никто его не видит». Вышел в свет первый трейлер фильма-расследования «Пелевин»

В Сети появился первый трейлер оригинального документального фильма-расследования Родиона Чепеля «Пелевин», который скоро выйдет на платформе KION. Трейлер был представлен в четверг, 17 ноября, на YouTube.
Автор фильма-расследования взял интервью у знакомых самого загадочного писателя России. В их числе — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А. М. Горького, главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, художник и музыкант Гермес Зайготт. Помимо этого, о Пелевине в фильме расскажет литературный критик Галина Юзефович, а его связь с восточной философией проанализирует китаист Бронислав Виногродский.
«Фонтанка» писала, что фильм «Пелевин» планируется выпустить на платформе KION 22 ноября — в день 60-летия писателя.