О Викторе Пелевине выпустят фильм-расследование с участием его знакомых и друзей

В день 60-летия Виктора Пелевина — 22 ноября — на платформе KION выйдет фильм-расследование о нём Родиона Чепеля. Автор взял интервью у личных знакомых самого мистического писателя в России, среди которых — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени
По мнению гендиректора KION, продюсера Игоря Мишина, «окруживший себя тайнами и мистификациями, недосягаемый для журналистов, Пелевин — идеальный персонаж для фильма-портрета».
«Все ищут с ним встречи, но никто его не видит, — комментирует редактор Пелевина Ольга Аминова. — Что это за модель? Это модель Бога. Её очень удобно использовать, и это работает. Пелевин, на мой взгляд, из тех авторов, кто четко понимает, что сначала нужно создать бренд. А потом бренд будет работать без участия автора. Есть только текст. Не надо интервью, не надо публикаций, не надо мелькать на экране».
«Вся поданная в фильме информация подкреплена фактами и свидетельствами реальных людей, а для того, чтобы найти последние следы Виктора Пелевина, авторы картины изучили различные базы данных», — говорится в описании работы.
Автор картины ранее выпустил фильм «Дуров» о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.