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    МИД РФ: Москва давала сигналы, что не собирается прекращать «зерновую сделку»

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    Россия давала сигналы, что не собирается прекращать «зерновую сделку». Об этом 17 ноября рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

    «Мы такие сигналы давали, что не собираемся ее [зерновую сделку] «рубить» <…> Что произошло, была ли она продлена, — не могу сказать», — объяснил дипломат.

    По словам Панкина, Россия готова продлевать соглашение о вывозе зерна, если «зерновая сделка» не будет расширяться дополнительными условиями для российской стороны. Кроме того, представитель МИД РФ отметил, что необходимо выполнение обеих частей пакетной договоренности.

    В четверг утром появились сообщения о продлении «зерновой сделки». Об этом заявили генсек ООН Антониу Гутерриш и украинская сторона.

    Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов истекает 19 ноября. В Кремле говорили, что общую оценку эффективности выполнения сделки еще необходимо оценить, Москва будет обсуждать с партнерами возможность продления соглашений.

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