МИД РФ: Москва давала сигналы, что не собирается прекращать «зерновую сделку»

Россия давала сигналы, что не собирается прекращать «зерновую сделку». Об этом 17 ноября рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

«Мы такие сигналы давали, что не собираемся ее [зерновую сделку] «рубить» <…> Что произошло, была ли она продлена, — не могу сказать», — объяснил дипломат.

По словам Панкина, Россия готова продлевать соглашение о вывозе зерна, если «зерновая сделка» не будет расширяться дополнительными условиями для российской стороны. Кроме того, представитель МИД РФ отметил, что необходимо выполнение обеих частей пакетной договоренности.