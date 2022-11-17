Глава ООН и Киев рассказали о продлении «зерновой сделки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует решение всех сторон о продлении «зерновой сделки», срок которой истекает 19 ноября. О продлении на 120 дней рассказали и власти Украины, передает 17 ноября ТАСС.



Французское агентство France-Presse пишет о продлении соглашения о вывозе зерна «на текущих условиях», ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

«Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев», — сказал он.



Однако ТАСС со ссылкой на дипломатической источник в Анкаре утверждает, что переговоры еще продолжаются.



Россия официально еще никак не прокомментировала эти сообщения.