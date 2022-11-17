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    Глава ООН и Киев рассказали о продлении «зерновой сделки»

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    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует решение всех сторон о продлении «зерновой сделки», срок которой истекает 19 ноября. О продлении на 120 дней рассказали и власти Украины, передает 17 ноября ТАСС.


    Французское агентство France-Presse пишет о продлении соглашения о вывозе зерна «на текущих условиях», ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

    «Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев», — сказал он.

    Однако ТАСС со ссылкой на дипломатической источник в Анкаре утверждает, что переговоры еще продолжаются.

    Россия официально еще никак не прокомментировала эти сообщения.

    Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов истекает 19 ноября. В Кремле говорили, что общую оценку эффективности выполнения сделки еще необходимо оценить, Москва будет обсуждать с партнерами возможность продления соглашений.

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