«Вечно ждать не придется». Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует в середине декабря

Перед новогодними праздниками фанаты сериала «Вампиры средней полосы» получат первый подарок — запуск второго сезона. Он начнет выходить 13 декабря в онлайн-кинотеатре START.
Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба площадки, а также опубликовала постер к сезону. «Семья — это у них в крови», — такая надпись сопровождает главных героев, причем состав их команды изменился. Героя Глеба Калюжного, самого юного вампира, на постере нет, зато зрителям представляют нового персонажа — маленькую девочку с куклой в руках.
В центре событий сериала — вампирская семья из Смоленска, которая под руководством самого старого вампира деда Славы (Юрий Стоянов) ищет виновного в серии странных убийств, нарушающих договор с людьми. Во втором сезоне семейство возьмет под опеку девочку Милу, за которой кто-то охотится, и снова будет противостоять силам зла.
Следователя Аннушку вместо украинской актрисы Екатерины Кузнецовой сыграет Анастасия Стежко.