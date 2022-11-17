Мобилизованным инвесторам разрешат во время службы не платить городу за аренду земли. Но потом придется

Правительство Петербурга предоставит отсрочку по арендной плате предпринимателям, которые арендуют у города земельные участки на инвестиционных условиях. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 17 ноября.

Проект предусматривает предоставление отсрочки внесения платы по инвестиционным договорам, договорам аренды земельных участков на инвестиционных условиях и иным договорам, обладающим признаками инвестиционных договоров, говорится в пояснительной записке.