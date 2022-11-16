В Петербурге определили, как мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате

Арендаторы городской земли и помещений, а также предприниматели, заключившие договоры на размещение киосков, смогут претендовать на отсрочку платежей, если были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО. Проект распоряжения, который определяет порядок оформления льготы, появился 16 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.



Чтобы получить отсрочку, необходимо будет заключить дополнительное соглашение к договору с городом. Для этого предпринимателю нужно отправить в КИО уведомление с копиями документов, подтверждающих прохождение военной службы по частичной мобилизации или заключение контракта о добровольном содействии. А в течение 30 дней после окончания военной службы вновь предоставить в комитет копии соответствующих документов и подать заявление об отсрочке.

