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    Мобилизация

    В Петербурге определили, как мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате

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    Арендаторы городской земли и помещений, а также предприниматели, заключившие договоры на размещение киосков, смогут претендовать на отсрочку платежей, если были мобилизованы или отправились добровольцами в зону СВО. Проект распоряжения, который определяет порядок оформления льготы, появился 16 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.

    Чтобы получить отсрочку, необходимо будет заключить дополнительное соглашение к договору с городом. Для этого предпринимателю нужно отправить в КИО уведомление с копиями документов, подтверждающих прохождение военной службы по частичной мобилизации или заключение контракта о добровольном содействии. А в течение 30 дней после окончания военной службы вновь предоставить в комитет копии соответствующих документов и подать заявление об отсрочке.

    Отсрочку предоставят только на период службы. Задолженность придется гасить не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной арендной платы или платы по договору размещения.

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