Суд в Нидерландах готовится поставить точку в деле о сбитом над Украиной малазийском «Боинге»

Нидерландский суд 17 ноября огласит решение по делу о крушении малазийского «Боинга» на Украине в июле 2014 года.



Обвиняемыми проходят четверо — бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных: Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, напоминает ТАСС. Оглашение назначено на вторую половину дня — 15:30 по Москве.

Четверке инкриминируют поражение самолета, выполнявшего рейс МН17, которое привело к гибели людей на борту, и убийство 298 человек. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.