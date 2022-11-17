    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-з

    764мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.35eur62.67

    Суд в Нидерландах готовится поставить точку в деле о сбитом над Украиной малазийском «Боинге»

    2139
    1 комментарий

    Нидерландский суд 17 ноября огласит решение по делу о крушении малазийского «Боинга» на Украине в июле 2014 года.

    Обвиняемыми проходят четверо — бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных: Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, напоминает ТАСС. Оглашение назначено на вторую половину дня — 15:30 по Москве.

    Четверке инкриминируют поражение самолета, выполнявшего рейс МН17, которое привело к гибели людей на борту, и убийство 298 человек. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.

    Напомним, по версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 8 86 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close