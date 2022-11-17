Суд в Нидерландах готовится поставить точку в деле о сбитом над Украиной малазийском «Боинге»

Нидерландский суд 17 ноября огласит решение по делу о крушении малазийского «Боинга» на Украине в июле 2014 года.
Обвиняемыми проходят четверо — бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных: Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, напоминает ТАСС. Оглашение назначено на вторую половину дня — 15:30 по Москве.
Четверке инкриминируют поражение самолета, выполнявшего рейс МН17, которое привело к гибели людей на борту, и убийство 298 человек. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.
Напомним, по версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 8 86 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».