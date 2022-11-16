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    «Зенит» обыграл «Факел» в Воронеже

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч группового этапа Кубка России против «Факела» из Воронежа. Встреча проходила 16 ноября в Воронеже.

    Петербургская команда выиграла со счетом 2:0. Оба мяча забил Малком на 48-й и 83-й минутах.

    22 ноября «Зенит» в Петербурге сыграет против «Црвены Звезды» в товарищеском матче. А 27-го состоится последняя официальная игра в году — кубковый матч против «Спартака». Встреча пройдет в Петербурге.

    Напомним, что первый кубковый поединок «Зенита» против «Спартака» завершился неожиданной разгромной победой столичной команды.

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