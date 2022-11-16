Росстат зафиксировал снижение ВВП в третьем квартале на 4%

По предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт России за третий квартал 2022 года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г., по предварительной оценке, составил 96,0%», — говорится в сообщении ведомства от 16 ноября.



Это предварительная оценка, основанная на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Позже ведомство опубликует первую оценку показателей третьего квартала.

