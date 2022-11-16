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    Огурцы, помидоры, пылесосы: что подорожало в России на этой неделе больше всего

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    Инфляция в России за период с 8 по 14 ноября ускорилась до 0,06% после 0,01% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 16 ноября. Среди товаров больше всего изменились цены на огурцы, помидоры и электропылесосы.

    Цены на плодоовощную продукцию в целом по стране за неделю выросли на 2%. В частности, огурцы подорожали на 6,4%, помидоры — на 5,6%, картофель — на 1,2%. Другие продукты подорожали меньше или подешевели, как, например, сахар (-1,1%) и гречка (-1%).

    Цены на большинство непродовольственных товаров изменились менее, чем на 1%. Отличились только электропылесосы, которые за неделю подорожали на 1,4%.

    Зато в сегменте услуг есть более заметные изменения. Так, стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 3,2%. При этом неделей ранее она падала на 2,1%.

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