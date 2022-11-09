Помидоры в России за неделю подорожали на 6%

Инфляция в России за период с 1 по 7 ноября замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 ноября. Среди товаров больше всего изменились цены на помидоры — они выросли сразу на 6,2% в среднем по стране.
Плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 1,3%. Кроме помидоров, дороже стали бананы — на 1,5%, огурцы — на 1,4%, картофель — на 0,8%. При этом подешевели репчатый лук и гречка — на 1,1%, яблоки — на 0,7%, сахар и рис — на 0,6%, подсолнечное масло и черный чай — на 0,5%.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен зафиксирован на ренгалин (+1,2%), сухие корма для домашних животных (+1,1%) и левомеколь (+1%). Наибольший спад показали цены на телевизоры (-1,4%) и смартфоны (-0,9%).
В категории услуг стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась на 2,1%, а путевки в санатории подешевели на 0,9%. По остальным услугам, стоимость которых ведомство мониторит еженедельно, изменения не такие значительные.
В Петербурге данные несколько отличаются от общероссийских. За ту же неделю помидоры в городе подорожали на 3,9%, картофель — на 2,8%, свекла — на 2,5%, а также на 2,5% подешевел творог. Телевизоры упали в цене на 3,8%, а смартфоны, наоборот, подорожали на 1,6%. Зато снизились цены на кроссовки детские и взрослые — на 3,3–3,6%.
Полет в салоне экономкласса самолета из Петербурга стал дешевле на 12,5% против общероссийских 2,1%. Также значительно снизилась стоимость дня в пансионате или доме отдыха — на 6,4%.