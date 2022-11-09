Помидоры в России за неделю подорожали на 6%

Инфляция в России за период с 1 по 7 ноября замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 ноября. Среди товаров больше всего изменились цены на помидоры — они выросли сразу на 6,2% в среднем по стране.



Плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 1,3%. Кроме помидоров, дороже стали бананы — на 1,5%, огурцы — на 1,4%, картофель — на 0,8%. При этом подешевели репчатый лук и гречка — на 1,1%, яблоки — на 0,7%, сахар и рис — на 0,6%, подсолнечное масло и черный чай — на 0,5%.

