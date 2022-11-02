Помидоры и огурцы опять за свое. Цены в России за неделю выросли на 0,07%

Инфляция в России за период с 25 по 31 октября составила 0,07% против 0,08% неделей ранее. Как следует из опубликованных 2 ноября данных Росстата, с начала октября цены в стране выросли на 0,23%.



За указанный период больше всего подорожали помидоры и огурцы – на 6 и 3,6% соответственно. Также на 2,5% выросли цены на бананы. Остальные продукты подорожали меньше или вовсе подешевели. На гречку цены снизились на 0,8%, на подсолнечное масло, сахар и шоколадные конфеты – на 0,5%.

