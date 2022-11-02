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    Помидоры и огурцы опять за свое. Цены в России за неделю выросли на 0,07%

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    Инфляция в России за период с 25 по 31 октября составила 0,07% против 0,08% неделей ранее. Как следует из опубликованных 2 ноября данных Росстата, с начала октября цены в стране выросли на 0,23%.

    За указанный период больше всего подорожали помидоры и огурцы – на 6 и 3,6% соответственно. Также на 2,5% выросли цены на бананы. Остальные продукты подорожали меньше или вовсе подешевели. На гречку цены снизились на 0,8%, на подсолнечное масло, сахар и шоколадные конфеты – на 0,5%.

    Среди непродовольственных товаров первой необходимости наиболее заметно подорожали сухие корма для домашних животных – на 1,4% за неделю. Из остальных товаров кроссовки прибавили в цене 0,4%, сигареты и мужские носки – 0,3%. Продолжают дешеветь электроника, бытовая техника и стройматериалы. Так, цены на смартфоны снизились на 0,9%, на обрезные доски – на 0,6%, на ДСП – на 0,3%, на телевизоры и пылесосы – на 0,2 и 0,1% соответственно.

    Полет в салоне экономкласса самолета подорожал на 1,2%. В то же время снизилась стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах – на 0,8%.

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