В судах Петербурга уже сотня дел по мобилизации

Сто дел, связанных с вопросами мобилизации, зарегистрировали суды Петербурга. По 74 из них вынесены решения.



Как сообщает Объединённая пресс-службе городских судов 16 ноября, больше всего «мобилизационных дел» поступило во Фрунзенский (17) и Невский суды (15). 13 материалов зарегистрировали в Красногвардейском суде, по 12 — в Московском и Калининском. В конце списка суды Петроградский, Пушкинский и Василеостровский, где рассматривают по два дела, и замыкает рейтинг Октябрьский суд с одним «мобилизационным» производством.



Одним из последних зарегистрирован иск Вячеслава Полубинского в Приморском суде. Петербуржец работает тестировщиком в автошколе «Светофор» и просит для себя отсрочку от мобилизации как для IT-специалиста. В Минобороны ему в этой просьбе отказали.

