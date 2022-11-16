В Колпино пассажирский автобус не разъехался с экскаватором. Перевозчик заявил, что водитель не виноват

Экскаватор взмахом ковша обеспечил себя компанией, а перекрёсток в Колпинском районе Петербурга — пробкой. Фотографии встречи 16 ноября публикуют в соцсетях.
Общественный транспорт и спецтехника не разъехались на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской. Судя по карте ГАТИ, там прокладывают водопровод. Работы по контракту с Водоканалом выполняет «Навигатор-СБС», ограничения в движении заявлены на 14 — 15 ноября.
Жители в соцсетях отмечают, что работы идут не первый месяц.
В аварию угодил автобус №390, который обслуживает «Вест-Сервис». Представитель перевозчика сообщил «Фонтанке», что вины их водителя в ДТП нет: экскаватор ковшом сбил зеркало автобуса. «Пострадавших нет», — уточнили в компании.
Судя по опубликованным фото, автобус лишился не только зеркала, но и стёкол.
«Пробка огромная», — предупредил водителей автор снимков.