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    В Колпино пассажирский автобус не разъехался с экскаватором. Перевозчик заявил, что водитель не виноват

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    Экскаватор взмахом ковша обеспечил себя компанией, а перекрёсток в Колпинском районе Петербурга — пробкой. Фотографии встречи 16 ноября публикуют в соцсетях.

    Общественный транспорт и спецтехника не разъехались на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской. Судя по карте ГАТИ, там прокладывают водопровод. Работы по контракту с Водоканалом выполняет «Навигатор-СБС», ограничения в движении заявлены на 14 — 15 ноября.

    Жители в соцсетях отмечают, что работы идут не первый месяц.

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    В аварию угодил автобус №390, который обслуживает «Вест-Сервис». Представитель перевозчика сообщил «Фонтанке», что вины их водителя в ДТП нет: экскаватор ковшом сбил зеркало автобуса. «Пострадавших нет», — уточнили в компании.

    Судя по опубликованным фото, автобус лишился не только зеркала, но и стёкол.

    «Пробка огромная», — предупредил водителей автор снимков.

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