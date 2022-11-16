Собаку и лошадь вытащили из «западни» в Ленобласти. Без людей они могли погибнуть

Сразу двух попавших в беду животных удалось спасти в Ленобласти. Про четвероногих везунчиков 16 ноября рассказали в группах ГКУ «Леноблпожспас» и аварийно-спасательной службы 47 региона в соцсети «ВКонтакте».

Накануне огнеборцы более четырёх часов вызволяли травмированную лошадь , застрявшую в канаве в Сертолово. Вытянуть 400-килограммовую хвостатую удалось за счёт рукавов, пропущенных под её телом.

«На счету прибывшего дежурного караула это уже не первый случай подобных работ. Так, в августе огнеборцы вытаскивали коня из болота», — рассказали в ГКУ «Леноблпожспас».



Оказаться на свободе удалось и собаке, которая угодила в контейнер с мусором в Лодейном Поле. Спасатели достали её и отпустили.

